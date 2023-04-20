性侵不果殺人 男子罪成判極刑

【本報綜合報道】青海省海北州中級人民法院周二通報，近日就一宗故意殺人罪、盜竊罪及強制猥褻罪宣判，裁定被告以上罪名成立，判處死刑及剝奪政治權利終身。案情指，被告曾因性侵一名女子不成，以單刃彈簧刀連刺受害人37刀，導致對方當場死亡。

手段殘忍 坦白亦不從寬 被告馬×於去年4月4日持械猥褻一名婦女，其後於同年6月3日早晨欲性侵一名韓姓女子，未能得逞後刺死對方。馬×於2019年5月16日被廣東省佛山市順德區人民法院判處強姦罪成，在強姦罪假釋考驗期內又犯下強制猥褻罪及故意殺人罪。

此外，馬×於2019年1月26日凌晨，盜竊移動公司營業廳4部手機，價值7,618元人民幣（約8,706港元）。

法院審理認為，馬×干犯故意殺人強制猥褻和犯罪事實清楚，證據充分，指控的事實及罪名成立，雖然他自願認罪刑罰，具有坦白情節，但犯罪性質和危害後果特別嚴重，犯罪手段殘忍，因此依法不予從寬，依上述作出判決。宣判後，馬×認罪服判，並未提出上訴。