車撞人群奪5命 廣東司機判死

庭上沒致歉 未解釋肇事原因 廣東男子溫慶運今年1月在廣州市天河區突然駕駛私家車撞向行人，造成5死13傷。案件於周二在廣州市中級人民法院開庭審理，法官當場宣判，對溫男判處死刑。有死者家屬表示，溫男在庭審中未向受害者及其家屬、社會公眾等道歉，僅以「後悔」兩字帶過。

法院審理查明，溫男為發洩個人情緒，在廣州市天河區故意開車衝撞行人和道路設施，造成多人傷亡及財產損失等嚴重後果。法院認為，他的犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，嚴重危害公共安全，故作出上述判決。在庭審中，溫男未有明顯情緒波動，較為平靜，說話很少，也未解釋事發當日為何做出如此瘋狂行為。

受害者家屬索賠 有受害者家屬表示，在事故發生後，他失去了唯一的孩子，這對整個家庭的打擊非常大，「有可能一輩子都走不出來」。他稱聽到判決後，心裏才稍微好受些，又指受害者家屬普遍的訴求是「最低是死刑」。另有受害者家屬表示，事發後未曾與溫男的家屬接觸過，對方也無承擔相關費用，目前已提出民事索賠。

事發於今年1月11日下午5時許，在天河區天河路和體育東路附近，涉事休旅車多次衝撞行人和其他車輛等。現場照片顯示，路面上有多人受傷倒地，溫男停車後有撒現金的行為，並試圖逃跑。事故中發生6次碰撞，有目擊者稱，涉事車輛曾折返回來再撞行人。警方當場逮捕溫男，檢方依涉嫌以危險方法危害公共安全罪起訴對方。本報綜合報道