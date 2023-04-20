巴拉圭總統候選人：倘上任與台斷交

艾里格里

【本報綜合報道】巴拉圭將於本月30日舉行總統選舉，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）日前揚言當選後會與台灣斷交。英國傳媒周二刊出他的專訪，他再次指出巴拉圭未能從與台灣的邦交關係中取得足夠益處，將基於國家利益及國際政治的聯盟原則解決問題。

未能從邦交中獲益 此前，艾里格里已表明若巴拉圭繼續承認台灣，會失去與中國大陸結盟帶來的投資利益，看不到台灣付出同樣的努力。他批評，巴拉圭目前是承認台灣的最大國家，台灣卻寧可給其他非邦交國更多投資，不願給巴拉圭較多援助，連帶造成亞洲盟友在巴拉圭的援助案大幅減少。

台灣外交部周二指，有信心無論巴拉圭哪個政黨候選人當選總統，台方都會持續與巴拉圭新政府攜手合作。台灣誠心與世界各國交往，並與友邦進行各項合作援助開發計劃，直接加惠駐在國的政府與人民，不會與大陸競逐金錢外交，巴台關係也不應該淪為叫牌喊價的層次。

台灣總統蔡英文上月底訪問危地馬拉，法媒昨日報道，危地馬拉總統賈馬太周二宣布周六起訪台兩日。賈馬太表示，危地馬拉承認「台灣主權」，雙方將簽署協議，以增加危地馬拉咖啡、糖等產品出口。大陸外交部發言人回應，奉勸賈馬太政府不要為謀一己之私，違背國際大勢和危地馬拉人民的心聲。