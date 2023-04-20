反封控示威者逃海外 聲援被捕者
【本報綜合報道】英媒周三報道，內地去年11月多地發生針對新冠疫情封控措施的抗議示威，多名示威者被拘捕。一名成功透過學生簽證前往德國的青年表示，決定公開聲援其他抗議的示威者，強調只要有任何示威者被拘禁，世界就不會停止關注。
26歲青年黃意誠（Yicheng Huang）表示，抗議運動最初是和平的，但夜幕降臨後警方就開始暴力逮捕大批示威者，自己亦被警員按在地上拳打腳踢，所幸自己在被記名前趁亂成功逃脫，因此並未被秋後算帳，最終成功在今年3月下旬離開內地。他強調，被拘留的示威者僅是出於正義感而自發行動的年輕理想主義者，就算「清零」政策已結束，但他們不應就此犧牲，因此決定站出來為他們發聲。
組織指抗議者或被判囚
反封控示威發生後，警方拘捕了多名參與者，雖然許多人只被關押了24小時或是數周，但外界依然無法核實被拘留或指控的人數。有人權組織表示，26歲的抗議者曹芷馨目前已被警方以尋釁滋事之名檢控，最高可能會被判處5年徒刑。
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