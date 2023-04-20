反封控示威者逃海外 聲援被捕者

26歲青年黃意誠（Yicheng Huang）表示，抗議運動最初是和平的，但夜幕降臨後警方就開始暴力逮捕大批示威者，自己亦被警員按在地上拳打腳踢，所幸自己在被記名前趁亂成功逃脫，因此並未被秋後算帳，最終成功在今年3月下旬離開內地。他強調，被拘留的示威者僅是出於正義感而自發行動的年輕理想主義者，就算「清零」政策已結束，但他們不應就此犧牲，因此決定站出來為他們發聲。