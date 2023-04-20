萊恩倡歐盟與華化解經濟風險

【本報綜合報道】歐洲議會周二在法國的總部召開大會辯論中國議題，上周訪華的歐盟委員會主席萊恩提出歐盟應調整對華戰略，把重心放在化解經濟風險，並重申歐盟遵守「一個中國」政策，反對中國以武力單方面改變台海現狀。

萊恩指出，歐盟必須開闢獨特的歐洲立場，保留與其他夥伴合作的空間，中歐關係太重要，歐洲不能不定義自己的戰略和原則，而她在訪華期間已表明歐洲不想與中國在經濟、社會、政治和科學領域脫鈎。她續指，現在急需基於透明、可預視、互惠原則重新平衡雙方關係，歐洲未來的中國戰略核心必須是化解經濟風險。在台海問題，萊恩強調歐盟一直呼籲台海和平穩定，強烈反對單方面改變現狀，特別是以武力途徑。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利則指，在試圖解決世界上最大的問題時，不能停止與中國的談判，中國不是民主國家，但它是新興經濟體的最大債權人，具有巨大影響力，中歐需要繼續對話。他指出2019年以來不斷變化的全球形勢，認同是時候重新調整歐盟對華戰略。

華就G7消極發言向日交涉 另外，中國外交部亞洲司司長劉勁松周三約見日本駐華使館首席公使小泉勉，就七大工業國集團（G7）外長會涉華消極動向，向主辦國日本方面提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。外交部發言人汪文斌在例行記者會強調，七國集團如果真的反對霸權主義和脅迫行為，就應當反躬自省，堅決抵制入侵阿富汗、伊拉克、敍利亞的行徑再次發生，堅決反對長臂管轄和單邊制裁。