解放軍頻演訓 台部隊操練搶灘

【本報綜合報道】兩岸局勢緊張之際，台灣海軍陸戰隊會同海軍，昨日早上7時30分在台東知本海灘開展搶灘演練。解放軍東部戰區頻頻公布訓練消息，廣東海事局周二則發布航行警告，今日早上9時半至下午3時在珠江口部分海域內進行軍演。

台國防部公布，周二上午6時至昨日上午6時偵獲解放軍軍機二架次、軍艦3艘次持續在台海周邊活動，其中一架次直9反潛直升機進入台東南空域。陸媒報道，解放軍東部戰區海軍航空兵某場站近日開展一場全天候、全時域48小時跨晝夜飛行訓練。同屬東部戰區的陸軍第71集團軍某合成旅在安徽北部某訓練場組織裝甲分隊跨晝夜實彈射擊考核，檢驗裝甲分隊在戰場下全時段火力打擊能力。