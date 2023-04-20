陸設超音速無人機偵察台

精密儀器繪地圖 盤旋搜集情報 美國《華盛頓郵報》周二引述從通訊應用程式Discord外洩的美國國防部機密文件，顯示中國大陸將成立一支超音速高空偵察無人機隊，可從10萬呎高空飛進台灣空域收集情報，將大大加強大陸的監控能力，甚至可在未來戰爭中提供戰略資訊，或執行導彈打擊等攻擊行動。美國國防部和北京暫未回應報道。

美國國防部轄下的國家地理空間情報局（NGA）的外洩評估報告顯示去年8月的衞星影像，在解放軍東部戰區距離上海約560公里的一座軍事基地，拍到兩架最先進的無偵8無人偵察機。NGA的評估報告指出，解放軍幾乎肯定會在東部戰區基地成立第一支無人機隊，而東部戰區被視為針對台灣的主要作戰部隊。

報告列無偵8飛行路線 評估報告列出無偵8和其搭載機轟6轟炸機的可能飛行路線，從母基地起飛後在大陸東部上空釋放無偵8，無偵8在10萬呎高空進入台灣或南韓領空，並以3倍音速飛行。報告指無偵8的引擎特色主要與火箭燃料有關，但未詳述其動力。報告又指，無偵8會利用配備電子光學攝像機和傳感器，在台灣本島和包括首爾在內的南韓西半部上空搜集情報，透過合成孔徑雷達繪製地圖可免於夜間視線或大霧天氣影響。

美司令拒評估台海衝突 台灣局勢波譎雲詭，美國印太司令部司令阿奎利諾周二出席眾議院軍事委員會聽證會時指出，中國大陸對台灣的威脅增加，但拒絕評估爆發台海衝突的潛在時間線。他強調，美國國防部和國防工業需要更快地採取行動以減少發生衝突的可能性，美軍能力現時仍超越中國，惟需在高超音速武器等領域加快腳步。

被問及北京何時有足夠軍事力量來決定可以攻台，阿奎利諾稱這不只是中美軍力平衡的問題，關乎許多推動中國領導人決定攻台的因素，美軍工作就是每天說服中方這將是一個糟糕的選擇。本報綜合報道

美國國防部暫未回應報道。 阿奎利諾