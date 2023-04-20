雲南旱災 昆明降雨38年來最少

【本報綜合報道】雲南昆明市、西雙版納州和文山州等地於周二發布乾旱橙色預警，其中昆明市降水量為38年來同期最少，較往年減少約九成。雲南省應急管理廳數據顯示，今年一季度全省87.26萬人不同程度遭受旱災，因旱需生活救助19.37萬人，農作物受災面積55.39千公頃，其中絕收面積5.04千公頃，直接經濟損失3.12億元（人民幣‧下同，約3.61億港元）。

雲南省氣象台昨日繼續發布高溫黃色預警，預計未來24小時，金沙江河谷等部分地區最高氣溫將持續35℃以上，其中元江、元陽將超過40℃。該省應急管理廳早前發布《2023年全省第一季度自然災害情況》，指今年以來，雲南平均降雨量較常年同期偏少六成，平均氣溫較常年同期偏高0.8℃，造成冬春連旱影響範圍廣，滇中滇南局部損失較重。

昆明市氣象台台長李曉鵬周一表示，今年昆明降水量為1985年以來同期降水最少的年份，今年至今降雨量僅6.9毫米，比往年的66毫米大減。雲南財政將下達5,000萬元（約5,786萬港元）抗旱專項資金，支持各地開展抗旱救災，確保民眾生產生活供水用水安全。