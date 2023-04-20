華北持續沙塵暴 南方強降雨

【本報綜合報道】中央氣象台昨日早上6時繼續發布沙塵暴藍色預警，新疆、內蒙古等11省區市料有揚沙或浮塵天氣。中央氣象台同時繼續發布暴雨藍色預警，其中廣東中部和東北部、福建南部等地部分地區未來一天有大暴雨，雨量可達100至120毫米。

根據預測，江南東部和南部、華南北部等地部分地區昨日早上8時至周四早上8時有大到暴雨，部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量為20至50毫米，局部可逾60毫米，甚至有雷暴大風等強對流天氣。

其中廣東韶關昨日出現強降雨、雷電天氣，部分路段積水，韶關氣象局發布始興縣、翁源縣、乳源瑤族自治縣、曲江區暴雨紅色預警，其他區域為暴雨橙色預警。

新疆南疆盆地和東部、內蒙古大部、甘肅、寧夏、陝西北部、山西北部、河北北部、北京北部、遼寧中西部、吉林中西部、黑龍江中西部等地，昨日早上8時至周四早上8時料有揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地、內蒙古西部、甘肅河西等地的部分地區有沙塵暴，局部地區有強沙塵暴。