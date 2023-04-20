事發8小時 官媒始文字報道

【本報綜合報道】北京市豐台區長峰醫院周二中午發生致命火災，內地官媒在火警發生後逾8小時才作出文字報道，且內地社交網也無找到事件的相關照片或影片，有網民因此質疑官方封鎖消息。官媒前總編輯胡錫進當晚曾發文批評網上無法搜尋火災相關畫面，但文章其後被刪掉重發。

網民不滿封鎖消息 內地官媒周二晚約9時發布消息，醫院住院部東樓於中午12時57分起火，消防到場後於下午約1時33分將明火撲熄，下午3時30分現場救援工作結束。對於官媒延遲報道火災消息，而微博搜尋榜亦無顯示相關發文，網民大表不滿，質疑「第一時間封鎖消息」、「公眾的知情權在哪裏」。直到昨日上午，「長峰醫院火災現場仍有燒焦味道」的話題才登上微博熱搜榜。

胡錫進於周二晚發文表示，對官方發布火災通告之前，網上關於這場火的訊息很少有留存，認為「這不應該」，又希望官方及時提供更多圖像資料。惟相隔不足一個小時，胡錫進將原文刪除並重發，內容中質疑網上無法看到火災畫面的部分被刪，改為「相信接下來會有更多資訊得到披露」。