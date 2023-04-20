幸存員工8樓爬水管逃生

【本報綜合報道】北京市豐台區長峰醫院周二發生嚴重大火，有幸存職員昨日在另一醫院接受治療時向媒體憶述事發情況，直言不知道怎麼發生火災，一下子就燒過來，她在危急中順着水管往下爬，最後直接跳了下來得以保命。

家屬尋院內親人難 從北京長峰醫院火災中逃生的王春華（化名）任職護工，事發時身處住院部8樓，也是幢樓的頂層。她順着醫院樓水管往下爬，記者發現其身上的衣服有大量黑色灰痕。她躺在北京豐台右安門醫院的病床上吊鹽水，回憶火災場景，透露長峰醫院住院部有一些老人，有的行動不便，不知道是否在此次火災中及時逃生。另據微博流傳的視頻顯示，有白髮長者拖着鹽水機狼狽離開。

長峰醫院門前的路邊仍停有多輛警車，住院部東樓後側牆身大面積燒黑，夜間僅有該大樓的頂層幾間屋子亮燈，有人在屋內走動。事發後，71名病患被分流到其他多家醫院，家屬想要找到親人的途徑並不順暢，總值班人員指系統登記的都是無名氏，沒法查具體訊息。

一名病患家屬趙先生批評院方：「問啥都回覆說不知道。你哪怕說人轉移到哪兒搶救，或者告知一下人沒事了，那我也踏實了。」