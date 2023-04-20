改建工程火花誤觸易燃物 無情火噬北京長峰醫院 29人斷魂

12人刑拘包括院長 北京長峰醫院周二中午起火，造成嚴重死傷。北京市昨日召開火災事故情況通報會，截至當日早上9時，經轉院救治無效，29人死亡。會上通報事故是醫院住院部內部改造施工作業過程中產生的火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致。北京長峰醫院院長王某玲等12人被刑拘；北京市政府已開展消防排查整治。

北京市消防總隊副總隊長趙洋表示，經初步調查，事故是醫院住院部內部改造施工作業過程中產生的火花引燃現場可燃塗料的揮發物所致，具體原因和損失仍在進一步調查中。他指下一步將痛定思痛，舉一反三，聚焦醫院、養老機構、高層建築、地下空間等場所、單位，開展排查整治，推動落實消防安全責任，整改消防安全隱患，維護人民生命財產安全。國家衞生健康委同日派出專家組指導醫院火災事故傷員救治工作，盡最大努力減少傷亡傷殘。

北京市公安局在事發後會同消防等相關部門，連夜開展調查訪問、勘查檢驗等工作。北京長峰醫院44歲女院長王某玲、37歲女副院長汪某、50歲總務科男主任王某陽，施工公司47歲男負責人王某峰、33歲男現場施工人員程某君等12人，涉嫌重大責任事故罪。他們已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步處理中。

京城整治消防隱患 多省跟隨 北京市衞生健康委副主任、新聞發言人李昂表示，事發後共調派29輛救護車、300多人次急救人員到場進行救援和轉運工作，分別將71名傷者送往9家醫療機構救治。死者包括13男和16女，年齡介乎40至88歲；目前仍有39人住院，其中21人為危重或重症，其餘18人病情平穩；另3人出院。

北京市委書記尹力表示，今次火災令人痛心，教訓極其深刻，並敲響警鐘，消除火災隱患一刻不能停。當務之急是全力以赴救治傷者，已指示成立市級工作專班，查明事故原因，嚴肅追究相關責任人。醫院大火引起全國關注。四川綿陽市、湖北十堰市鄖西縣等多地消防連夜突擊檢查醫療機構的消防安全情況，重點檢查疏散通道是否暢通，並進行督促整改。

醫院失優質證書 撤協會會籍 另外，中國非公立醫療機構協會公布，鑑於火災造成的重大影響，決定取消北京長峰醫院會員會籍。協會同時免去醫院法定代表人、董事長汪文傑於協會的相關職務，並撤銷醫院《社會信用AAA級證書》和《醫療質量服務能力四星級證書》和相關稱號，並收回牌匾。本報綜合報道

有人抓着布條（箭嘴示）從窗戶往下爬。 北京起火醫院位置圖 北京長峰醫院起火，造成嚴重死傷。 北京近年發生的部分重大傷亡火災 北京市翌日召開火災事故情況通報會。