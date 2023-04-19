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鬥牛犬救同伴腳卡水溝
內地近日有網民在微博分享一段有趣片段，一隻法國鬥牛犬在見到自己的同伴疑被另一隻黑狗欺負，立即起身準備營救同伴，當牠準備跨越水溝時，似乎因為水溝間距過大，而自己的腿太短，因此卡在水溝上方動彈不得，場面十分逗趣。
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