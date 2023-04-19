霍氏串珠揭14.8億年前實現宏體化

【本報綜合報道】中國科學院南京地質古生物研究所周一公布，早期生命研究團隊牽頭在中國魯西和淮南地區拉伸紀地層中發現以多種形式保存的霍氏串珠（Horodyskia）標本，證實了霍氏串珠的生物成因，表明真核生物至少在14.8億年前通過多核體和簡單多細胞化相結合的方式實現了身體的宏體化，為真核生物的早期演化與體型的宏體化提供了重要啟示。

霍氏串珠是元古宙地層中形態類似一串珍珠項鏈的宏體化石，生物成因和系統發育位置一直是學界之謎。它通常由幾個至幾十個大小一致的珠子等間距呈單鏈形式排列構成，分布時代從中元古代（距今14.8億年）延伸至新元古代埃迪卡拉紀，時間跨度長達近10億年。

以碳質壓膜形式保存 本次發現的霍氏串珠化石主要以碳質壓膜形式保存，此外還有未完全壓扁的三維有機質壁、印痕和模鑄等其他形式保存的標本。經研究，科研人員認為霍氏串珠不太可能是原核生物，而更可能是發育巨型細胞的真核生物。目前在現生的真核生物當中，常需多個細胞核來共同控制如此巨大的細胞內部的新陳代謝等過程，意味霍氏串珠很可能是一種多核體生物。