哈佛生為弱勢發功 籌55萬撐清潔工

曾為藍領一族 半工讀養家追夢 美國馬里蘭州一名27歲清潔工人，3年前因考上哈佛大學法學院而全國聞名。如今他即將畢業，更成立一個非牟利組織，為藍領工人籌集70,000美元（約55萬港元）善款，再次引起傳媒關注。他在周一發表的專訪中介紹自己的初衷，希望幫助上述受忽視的群體。

稱群體權益被忽略 斯塔通（Rehan Staton）在華盛頓近郊喬治王子縣長大，他學習成績起初並不優秀，高中畢業後無法升學，為養家活口而決定成為一名清潔工人，一邊工作一邊追尋大學夢。他起初進入了博威州立大學（Bowie State University），其後轉到馬里蘭大學主修歷史，最終進入哈佛大學法學院。

即將獲得哈佛法學院學位的斯塔頓，如今把目光投向了推動他在年輕歲月成長的清潔行業，透過成立非牟利組織幫助清潔工解決經濟困難。他指批評者認為清潔工一類的支援人員，受薪工作理所當然，並不會考慮互惠原則。他稱支援人員開心快樂便會有良好工作成果，大家均會得益。本報綜合報道