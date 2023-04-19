斯洛伐克禁烏糧食 歐盟斥損團結

【本報綜合報道】繼波蘭和匈牙利後，斯洛伐克周一以保護本國市場為由，暫時禁止進口烏克蘭糧食，但繼續允許烏克蘭糧食過境。歐盟周三將投票延長豁免烏克蘭產品關稅至明年6月，歐盟外交官批評東歐國家舉措嚴重損害歐盟與烏克蘭團結。

斯洛伐克農業部長武爾昌（Samuel Vlcan）周一解釋，波蘭採取非常嚴格禁令禁止烏克蘭穀物進口，斯洛伐克不得不作出反應，保護自給自足的糧食市場，保障消費者健康。武爾昌未列出完整禁止糧食清單，消息指內閣會議提案包括小麥、葡萄酒、水果和蔬菜。斯洛伐克上周在烏克蘭穀物驗出超標殺蟲劑，禁止該批穀物銷售。

6國反對延長對烏免稅 波蘭、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞、荷蘭上月底反對繼續對烏克蘭產品免稅，歐盟外交官指少數國家不能夠阻止歐盟繼續決定與烏克蘭免稅貿易，波蘭稱等待歐盟委員會提出新建議，但歐盟委員會當下未有新提案。匈牙利警告若歐盟不採取足夠行動保護當地農民，匈牙利或延長烏克蘭糧食進口禁令至6月30日後。