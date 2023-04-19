美駐俄大使首獲准探涉諜記者
【本報綜合報道】美國《華爾街日報》駐俄羅斯記者格爾什科維奇上月底被指涉嫌從事間諜活動，遭俄羅斯聯邦安全局拘捕。美國駐俄羅斯大使特雷西周一表示當天曾經探望格爾什科維奇，是他被控以間諜罪兩周以來，美方官員首次獲准接觸他。
特雷西表示格爾什科維奇感覺良好及堅強，並再次呼籲俄方立即釋放他；白宮周一表示希望定期與事主進行領事接觸。包括美國在內的40多個國家簽署一份在聯合國傳閱的聲明，就拘控格爾什科維奇一事譴責俄羅斯，並抗議俄羅斯恐嚇媒體的舉動，呼籲俄方釋放因政治動機而被關押的人士、停止打壓言論自由。俄羅斯駐聯合國代表批評上述聲明是干涉內政，強調只有法庭才能夠決定格爾什科維奇是否有罪。
叛國犯囚25年 英促俄放人
另外，俄羅斯反對派人士穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）叛國等罪名成立，周一遭莫斯科法院判囚25年，成為俄烏戰爭以來同類檢控中最重判刑。由於穆爾扎持有俄羅斯及英國護照，英國外交部就事件傳召俄羅斯大使克林抗議，要求俄方放人。
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