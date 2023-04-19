蘇丹內亂增至200死 歐美外交人員遇襲

叛軍允停火 正規軍拒絕 蘇丹上周六起爆發的武裝衝突仍然持續，正規軍與快速支援部隊的戰鬥持續4天仍未停止，迄今造成近200人喪生及1,800人受傷，歐盟及美國外交人員分別受襲。快速支援部隊昨日同意臨時停火24小時，惟正規軍拒絕。

歐盟駐蘇丹大使、愛爾蘭籍外交官奧哈拉（Aidan O'Hara）周一在蘇丹首都喀土穆的家中遇襲，並沒有大礎。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利指摘，襲擊外交人員嚴重違反《維也納公約》，強調保障外交館舍和工作人員的安全，是蘇丹政府首要責任，亦是國際法規定的義務。

聯合國籲停止武裝衝突 美國國務卿布林肯證實，美國駐蘇丹外交使團車隊受到與快速支援部隊有關的武裝分子開槍射擊。布林肯證實車隊所有人安全，斥責事件鹵莽和不負責任，分別致電快速支援部隊領袖達加洛和蘇丹陸軍總司令布爾漢，闡明任何對美國外交官造成危險的行為都不可接受。布林肯續指，美國對蘇丹整個安全環境深感擔憂，敦促衝突雙方停火。

達加洛其後宣布同意臨時停火一天，讓平民及傷員安全撤離，並指停火決定獲得其他友好國家支持。他批評正規軍空襲城市，違反國際人道法。正規軍否認就停火與調解人及國際社會協調，並指快速支援部隊企圖爭取時間，掩飾慘敗事實。聯合國秘書長古特雷斯再次呼籲交戰各方立即停止敵對行動，還警告情勢一旦進一步升級，可能對蘇丹和區內帶來毀滅性打擊。

喀土穆大學孔子學院院長和教師一度遭持槍士兵挾持，目前已獲營救。中國外交部發言人汪文斌昨日在例行記者會指，中國駐蘇丹使館第一時間應急處置，並與蘇丹相關方面密切溝通協調，目前兩人已脫險並轉移至相關安全區域。中國外交部和駐蘇丹使館將繼續跟蹤當地形勢發展，全力維護當地中國公民和機構安全。美國國務院發言人表示，目前沒有計劃撤離在蘇丹的美國人。本報綜合報道