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涉褻瀆回教 巴國拘華漢
巴基斯坦警方周日拘捕一名中國籍監工，指他涉嫌褻瀆回教；根據巴基斯坦法律，褻瀆回教可以判處死刑。被捕人士姓田（Tian，暫譯），參與興建開柏普赫圖赫瓦省達蘇水電站，他在回教齋戒月期間斥責兩名司機花太多時間祈禱，其後有工人投訴他侮辱先知穆罕默德。中國駐巴基斯坦大使館暫未回應事件。（綜合報道）
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