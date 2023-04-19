美軍7核潛艇進駐關島制華

【本報綜合報道】中國海軍航空母艦山東號率領編隊，駛往美國戰略重地關島的方向。美國國防部周一發布今年1月15日拍攝的照片，顯示關島首次同時有7艘不同型號的核潛艇進駐。外界不排除美方有意展示水下作戰力量，明顯針對解放軍艦隊。

稱展示能力及戰略重要性 美國洛杉磯級攻擊核潛艇安納波利斯號、艾斯維爾號、基韋斯特號、斯普林菲爾德號、哥倫比亞號，以及維珍尼亞級攻擊核潛艇伊利諾伊號、俄亥俄級巡航導彈核潛艇密歇根號當天同時現身關島海軍基地。美國國防部在照片說明提到，這是關島海軍基地同時接待潛艇數量最多的一次，聲稱展示其能力及作為戰略地點的重要性。

安納波利斯號、艾斯維爾號、斯普林菲爾德號以及沒有出現在該張照片的傑斐遜市號均以關島海軍基地為母港。基韋斯特號本身也是該基地的常駐核潛艇，但它今年1月17日最後一次駛離當地結束10年的前沿部署，令關島核潛艇減至4艘；該艦經過25天航程後，返抵華盛頓州普捷峽灣海軍造船廠準備退役，結束35年的軍旅生涯。