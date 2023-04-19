華斥美頻繁軍演 加劇平壤不安

【本報綜合報道】朝鮮半島局勢持續緊張，聯合國安理會周一舉行北韓核問題公開會議。中國常駐聯合國代表張軍說，美國在朝鮮半島周邊頻繁舉行軍演，出動航空母艦、轟炸機等戰略武器，嚴重加劇北韓不安全感，是導致當前局勢緊張的主因。

張軍表示中國對朝鮮半島緊張局勢深表關切，一些成員措詞嚴厲地譴責別國，似乎局勢走到今天與自己沒有一點關係。朝鮮半島停戰以來，一直未能夠建立和平機制，北韓面臨巨大安全威脅和生存壓力，其合理關切長期得不到足夠重視和回應。中方呼籲相關各方都保持冷靜克制，正視問題癥結，堅持政治解決大方向，為實現半島無核化、維護半島和平穩定共同作出努力。他強調，要相互展現善意和誠意，回到重啟對話的正確途徑，把握安理會發揮作用的正確方式，特別是美方要正視問題癥結，拿出負責任態度，採取有意義的實際行動。

北韓官媒朝中社周二報道，中國領導人上周三回函北韓領袖金正恩，表示在世界進入動盪變革期的形勢下，中方願同朝方加強戰略溝通，共同引領中朝關係的發展方向，推動雙方友好合作更上一層樓。中方願為維護地區和平穩定、促進地區發展繁榮更好地造福中朝，積極作出新的貢獻。