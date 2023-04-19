G7外長聲明重申台海穩定重要性

【本報綜合報道】七國集團（G7）外長周二在日本完成為期3天的會議並發表聯合聲明，提及俄烏戰爭、印太地區局勢、中國事務等立場。他們重申台灣海峽和平穩定的重要性，成員國對台的基本立場不變，包括遵守一個中國政策。

聲明指出，G7外長承認與中國坦承相待和直接表達憂慮的重要，有需要與中國合作處理有共同利益的全球挑戰，包括氣候變化、全球健康安全等，成員國準備好透過對話建立具建設性和穩定的關係。G7外長強烈反對任何以武力或脅迫單方面改變南海和東海現狀的企圖，重申台灣海峽和平與穩定是國際社會安全和繁榮不可或缺的因素，呼籲和平解決兩岸問題，支持台灣有意義地參加國際組織。

要求俄軍撤出烏克蘭 俄烏戰爭方面，G7外長以最強硬措詞譴責俄羅斯攻打烏克蘭，俄軍必須立即無條件全面撤出烏克蘭，俄方不負責任的核武論述及部署核武到白羅斯的威脅是不能夠接受，一旦使用生化武器和核武將面對嚴重後果。外長們重申繼續支持烏克蘭的防衞，敦促第三方停止援助俄軍，G7將加強協調防止和回應第三方向俄羅斯供應武器。