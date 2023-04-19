台採購美魚叉導彈陸斥玩火

斥資132億 射程逾百公里 中國大陸對台灣實施環島戰備警巡及演習後，美國傳媒周一報道，台灣將向美方採購最多400枚魚叉海岸防衞系統反艦導彈，完成美國國會3年前批准的軍售案。中國大陸外交部強烈不滿及堅決反對，批評台灣當局一再企圖「倚美謀獨」、美國一些人有意「以台制華」，雙方圖謀聯手改變現狀，形容這是玩火。

魚叉反艦導彈可以分為從由定翼機發射的空射型、潛艇搭載的潛射型、水面艦艇配備的艦射型，以及用於海岸防衞的陸射型。台灣軍方在採購魚叉海岸防衞系統前，已經擁有空射型、潛射型、艦射型，一旦從美國收到陸射型後，台灣傳媒指台灣將成為全球唯一擁有全部魚叉反艦導彈發射型號的用家。這款亞音速全天候反艦導彈由美國波音公司生產，該公司網站提供的基本規格顯示，導彈射程超過124公里。

美將加快處理導彈合約 美國國防部本月7日宣布與波音簽署總值17億美元（約132.6億港元）的魚叉海岸防衞系統反艦導彈合約，但沒有提到台灣是採購方。美台商會會長韓儒伯透露，該合約由美國海軍航空系統司令部代表台灣與波音簽約；另有知情人士亦確定該合約是為台灣準備。美國國防部發言人拒絕透露台灣是否該批魚叉反艦導彈的接收方，僅表示美方將繼續與業界合作，及時向台灣提供防衞裝備，對台灣的安全至關重要。

此外，報道提到早前因訪問台灣而被北京制裁的美國國會眾議院外交事務委員會主席麥考爾，以及其他國會議員，已經把魚叉反艦導彈合約列入他們認為美國需要加速處理的190億美元（約1,482億港元）對台灣軍售積壓的一部分，清單上其他武器分別是F16 Block 70戰機、MK48魚雷、M109A6自走炮，以及刺針便攜式防空導彈。

美國智庫戰略與國際研究中心去年舉辦一系列解放軍攻台的兵棋推演，魚叉海岸防衞系統佔據突出地位。負責兵棋推演的分析師坎西安（Mark Cancian）指出，陸射型魚叉反艦導彈的機動性及射程能夠覆蓋整個台灣海峽，它們對付入侵部隊非常有效，同時減少美軍駐紮台灣的需要，但認為400枚是遠遠不夠，台灣需要更多。

台灣國防部發言人周二證實，上述消息所指的是已經在美國對台灣軍售流程之軍售案，台方將透過國家安全、國防、外交體系與美方推動軍售案，按照時間管制的節點執行，並有信心在雙方共同努力下，能夠依照管制的時間節點落實這項軍售案。

美方向台派教官助訓練 另台灣傳媒披露，美軍已經向台灣派遣百名現役教官，多數進駐台灣陸軍新訓中心及後備旅，實際了解訓練模式優缺點，希望台灣義務役期恢復一年後，士兵可以接受台美雙方擬訂的實戰化科目。台灣陸軍表示涉外軍事交流依規劃辦理。本報綜合報道