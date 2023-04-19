岸田遇襲 揭疑犯不滿選舉制

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄上周在和歌山縣助選期間遇襲，疑犯木村隆二犯案動機未明。當地傳媒周二報道，木村隆二曾經就參選參議院不果入稟向國家索償但被法院駁回，他可能對選舉制度強烈不滿。

參選未合規 索償遭駁回 訴訟紀錄顯示，木村隆二去年以23歲之齡，打算參選同年7月10日的參議院選舉，但因《公職選舉法》規定30歲以上才有被選舉權，加上他未能夠繳交300萬日圓（約17.5萬港元）選舉保證金無法參選。他去年6月向神戶地方法院提起訴訟，主張參選被拒違反《憲法》規定法律之下人人平等，以遭受精神痛苦為由索賠10萬日圓（約5,800港元），並無聘請律師。神戶地方法院同年11月駁回起訴請求，理由是參選年齡條件及選舉保證金制度合理。

報道引述辦案人員透露，疑犯家人供稱木村隆二上周六事發當天凌晨零時前後還在家中，但到早上就不見蹤影。由於首相助選演說日程前一天在自民黨官網等地方公布，疑犯可能是查看日程後看準機會施襲，和歌山警方正在詳細調查他案發前行動。