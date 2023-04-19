起訴書指盧建旺與統戰部關係密切

【本報綜合報道】美國聯邦調查局人員在起訴書提到，被告之一盧建旺與中國政府的信任關係「源遠流長」，並與公安部及中共中央統一戰線工作部特別密切。中方曾經多次要求他找出在美國的目標人士，包括去年尋找居住西岸加州的異見人士。

起訴書列舉盧建旺在美國為中國政府展開活動的例子，包括中國領導人2015年訪美期間，在首都華盛頓特區參與反制法輪功示威的活動；他向聯邦調查局承認事後獲得公安部嘉獎，理由是他與其他參與反示威的僑領，屬於中方領導人隨行人員的先行安全隊伍，確保法輪功成員不會干擾領導人的訪問。此外，盧建旺2020年及2022年受中方要求，分別協助尋找在紐約市曼哈頓及加州居住的中國公民及異見人士。

陳金平手機存與公安通訊截圖 至於另一被告陳金平，向聯邦調查局宣稱沒有與中國政府有直接聯繫，但承認曾經出席中國駐紐約總領事館的活動，但強調不認識任何中方官員，也不知道有否在即時通訊程式微信曾經與中方官員通訊。不過，聯邦調查局人員審視陳金平手機儲存的照片，發現其中一張是他與公安部官員在微信通訊的截圖。根據起訴書，盧建旺與陳金平都是美國公民，分別居住紐約市布朗克斯及曼哈頓，前者在中國有居所。