兩岸國際

紐約華人震驚 不信兩被告當特工

被指是中國海外警察站的福州警僑事務海外服務站所在大樓由鄉親眾籌購入。 被指是中國海外警察站的福州警僑事務海外服務站所在大樓由鄉親眾籌購入。
被指是中國海外警察站的福州警僑事務海外服務站所在大樓由鄉親眾籌購入。
【本報綜合報道】被指充當中國政府特工並設立警察站的盧建旺及陳金平，是活躍美國紐約市華社的僑領。當地其他僑領得悉後感到震驚及錯愕，不相信二人是中方特工，認為是正值中美關係敏感時期，在「警察站」辦理中國國內證件失誤觸法。
當地中文傳媒報道，福建公所名譽主席張雲平透露，盧建旺的父親是其老朋友，亦都是福建公所成員，盧氏父子性格都是樂於助人。
紐約市一名認識盧建旺超過30年的僑領說，盧父經常帶三子參與會所活動，見證盧建旺參與僑界事務；雖然對方的文化程度不高，但仍然樂於幫助鄉親，自己未聽聞他是政治特工，亦都很難相信。
「警察站」會址由鄉眾購買
被指是中國海外警察站的福州警僑事務海外服務站，其所在大樓由一眾鄉親眾籌購入。該名僑領透露，盧建旺及陳金平為了幫助鄉親辦理中國駕駛牌照過期的問題，開始與中國國內部門協調，但無人想到此舉觸犯法律；又稱曾經擔心盧家三兄弟出錢出力、太出風頭，惹來其他人不滿，巧合中美關係處於敏感期，結果受到牽連。
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