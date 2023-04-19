紐約華人震驚 不信兩被告當特工

【本報綜合報道】被指充當中國政府特工並設立警察站的盧建旺及陳金平，是活躍美國紐約市華社的僑領。當地其他僑領得悉後感到震驚及錯愕，不相信二人是中方特工，認為是正值中美關係敏感時期，在「警察站」辦理中國國內證件失誤觸法。

當地中文傳媒報道，福建公所名譽主席張雲平透露，盧建旺的父親是其老朋友，亦都是福建公所成員，盧氏父子性格都是樂於助人。

紐約市一名認識盧建旺超過30年的僑領說，盧父經常帶三子參與會所活動，見證盧建旺參與僑界事務；雖然對方的文化程度不高，但仍然樂於幫助鄉親，自己未聽聞他是政治特工，亦都很難相信。

「警察站」會址由鄉眾購買 被指是中國海外警察站的福州警僑事務海外服務站，其所在大樓由一眾鄉親眾籌購入。該名僑領透露，盧建旺及陳金平為了幫助鄉親辦理中國駕駛牌照過期的問題，開始與中國國內部門協調，但無人想到此舉觸犯法律；又稱曾經擔心盧家三兄弟出錢出力、太出風頭，惹來其他人不滿，巧合中美關係處於敏感期，結果受到牽連。