紐約私開警局犯禁 FBI拘兩僑領

美另提控35網軍 涉攻擊異見者 中美關係持續緊張之際，美國司法部周一宣布拘捕兩名紐約市僑領，指控他們涉嫌充當中國政府代理人，在曼哈頓為中方設立及營運「海外警察站」；又同時起訴34名中國公安部人員，涉嫌從事跨國鎮壓計劃，對付政治立場及行為與中方不同的美國居民。中國外交部強調「海外警察站」的說法沒有事實根據。

兩被捕僑領面臨20年監禁 被捕人士分別是61歲盧建旺及59歲陳金平，他們周一早上在紐約市的住所被聯邦調查局（FBI）拘捕，二人被控串謀充當中國政府代理人、摧毀證據妨礙司法公正；若兩項罪名成立，首項控罪最高監禁是5年，第2項控罪最高刑期是入獄20年。案情指，被告在中國公安部指示及控制下，代表福建省公安廳在曼哈頓華埠設立首個在美國的「海外警察站」，上址去年秋天因聯邦調查局調查而關閉。司法部表示，參與開設及營運的人士沒有告知美國政府，協助中國政府在美國領土設立及運作非法的中國公安部警察站。

聯邦調查局人員去年秋天搜查該個「海外警察站」，沒收兩名被告的手機，發現他們得悉當局調查後刪除與中國公安部官員的對話內容，二人承認是不想讓美國執法部門知道中國公安部指示海外建設「警察站」的情況。盧建旺被指2018年勸說一名被中方視為逃犯的人士回國，事主報稱受騷擾和威脅。盧建旺與陳金平周一分別繳交25萬美元（約195萬港元）及40萬美元（約312萬港元）的保釋金後離開法院。

與此同時，美國起訴一批身在中國的中國公安部人員，他們被指隸屬一個工作組，負責影響全球對中國的看法，利用社交媒體發表對中國有利的言論，並攻擊「所認為的對手」，包括美國及身在世界各地的中國民運人士。他們創建和維護看似由美國公民經營的帳戶宣傳各種議題，包括美國外交政策、香港人權、俄羅斯入侵烏克蘭、新冠病毒、美國黑人弗洛伊德遭白人警員跪殺後的種族示威活動等。美國司法部表示，這些人員發布針對在美國的中國民運人士的影片和文章，其中一些包括明確的死亡威脅，亦會利用威脅手段來恐嚇人們不要參與美國境內的民主示威活動。

海外警察站不存在 北京斥抹黑 最後，美國司法部指控一名案發時在中國工作的美國科技公司員工，他涉嫌與中國公安部密切合作，扼殺網絡言論自由。美方指摘這名員工刪除批評中國政府的內容，同時偽造違反服務條款的證據，關閉那些批評中國共產黨人士組織的視像會議。

中國外交部發言人汪文斌昨回應時表示，中國根本不存在所謂的「海外警察站」，有關說法毫無事實根據，敦促美國停止錯誤做法，停止政治操弄和造謠抹黑。他指摘美方將涉僑事務海外服務站和中國外交領事官員惡意關聯，無端指摘。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應稱，美國打着跨國打壓的幌子，對中國公民提出起訴，是在捏造罪名的基礎上行使長臂管轄權，純屬政治操弄，目的是抹黑中國形象。本報綜合報道