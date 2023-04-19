欠債潛逃 網紅直播露蹤被捕

坐擁400萬粉絲 拖貨款多時 湖北省襄陽市一名坐擁400多萬粉絲的男網紅，每月最高收入超過30萬元（人民幣‧下同，約34.2萬港元）。內地傳媒周一報道，事主因涉及欺詐罪而被列為通緝犯，早前因直播暴露位置而遭警方拘捕，他辯稱已經還清部分欠款，希望早日出獄繼續做網紅還清餘下欠債。

被捕男子羅×早年開高端鞋店發達，不少人見他生意不錯於是入股鞋店，希望做大生意以便分紅獲利。詎料羅男將大部分資金用來放高利貸，小部分用以自行揮霍。他為了欺騙股東，僅利用小部分資金開張新鞋店，但店面缺乏裝修，售賣的貨品亦以地攤貨充次。除了欠下股東的錢外，他遲遲未償清供貨商貨款，一共欠下800餘萬元（約913.9萬港元）。由於長期欠款不還，其中一名債主金某往公安局報案，警方前年7月以涉嫌詐騙罪而立案調查羅男。

羅男知道自己被通緝後，突然醒悟只有努力掙錢，快速還清欠款才能夠擺脫東躲西藏的生活，於是2021年3月開設抖音帳號並用心經營，得以收穫大量粉絲跟隨。後來他發現自己成為略有名氣的網紅，可能吸引警方注意力，於是轉赴安徽省發展。隨着他在直播上不斷直播帶貨，累積大量粉絲，甚至組建臨時團隊和培育幾十名網紅。

被捕前已還債逾570萬 伴隨名氣愈來愈大，羅男多次受到警方的來電，要求回去接受調查，他卻以新冠疫情為由一拖再拖，警方於是去年6月把他列為網上在逃人員；直至今年3月31日，警方根據定位追蹤成功拘捕他。截至他被捕時，他已經還清7位朋友及部分供貨商的欠款約500萬元（約570.6萬港元），尚餘下小部分欠款。襄城經偵大隊民警胡曉軍表示，正在核對相關還款情節，並會如實移送檢察機關審查。本報綜合報道