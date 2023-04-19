台駐巴西辦處長 涉誹謗捱告

【本報綜合報道】台灣駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於上月上旬在當地墮樓身亡，被指與職場霸凌有關，惟處長馮光中聲稱事主抑鬱輕生。死者家屬不滿馮光中誣衊當事人名譽，周二到台北地檢署提告他誹謗罪。台灣外交部表示，下周日派出7人調查團前往聖保羅實地調查，調查時間至少一周，預定返台灣之後約一個月交報告。

被指誣衊上月墮樓亡組長 王之化遺孀俞惠敏的胞姊在台北市議員應曉薇、前台北市議員羅智強陪同下，赴台北地檢署提告，希望檢方還死者清白。馮光中曾經表示，王之化有精神科就診紀錄，但家屬事後證明沒有。根據王之化生前的錄音，他強調「沒有拿公家任何一毛錢」，遺屬懷疑是否因他生前遭馮光中誣衊，所以身心俱疲透過錄音證明自己清白。

應曉薇指事發一個多月以來，看不到台灣外交部的調查結果，也聽不到馮處長一句道歉，會把所有證據交給檢方。羅智強指除了王之化外，台灣前駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠亦自殺身亡，希望政府重視此案件，讓真相大白，還給受害者公道。