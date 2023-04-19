女童墮樓亡 保母認過失致死

【本報綜合報道】浙江省杭州市兩歲女童「小櫻桃」去年6月14日被保母吳秀芳遺留在電梯內，導致她走出電梯，爬上8樓過道窗台墜落至二樓平台，經送醫不治身亡。案件周二早上在杭州市拱墅區人民法院一審開庭，檢察機關以涉嫌過失致人死亡罪向被告吳秀芳提出公訴；被告表示認罪悔罪，法院擇期宣判。

疏忽獨留(車立)內 8樓爬出窗 檢察院指控吳秀芳去年6月8日受僱至陳×江、趙×家中擔任保母，負責照看對方女兒、即案中死者陳××。同月14日晚上8時左右，吳秀芳帶陳××從拱墅區×小區2幢3單元15樓乘坐電梯下至1樓，因疏忽而把女童單獨留在電梯內。電梯之後自動上行至8樓，陳××走出電梯，爬上過道窗台墜落至平台，送院後當晚被宣布死亡。

公訴人認為吳秀芳疏忽大意，導致幼兒高墜死亡，應當以過失致人死亡罪追究其刑事責任，被告在庭上認罪悔罪。開庭前，死者父親陳先生表示，他們放棄民事賠償訴求，準備在庭審上全力爭取把被告罪名改為間接故意殺人罪，把量刑提高到7年以上。陳父表示不需要被告人的賠償，亦不接受她的道歉，表明是要嚴懲她。