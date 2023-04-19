殘障童遭4網友輪姦 甘肅拒立案 終制裁犯人

甘肅省臨夏回族自治州一名12歲殘疾女孩，前年7月30日遭4名在網上認識的男子輪姦，警方一度認為沒有犯罪事實而不立案，最終在輿論壓力下立案調查及逮捕犯人。案件周一在臨夏市人民法院一審宣判，一眾被告強姦罪成判囚6年至15年監禁，賠償原告12.6萬人民幣（約14.4萬港元）精神撫慰金、醫療費。

刨筆刀自殘 未走出陰影 案發後受害女童燕燕（化名）的家屬連忙報案，臨夏市公安局審查後稱無犯罪事實發生而不予立案。家屬申請覆議卻維持原決，於是繼續上訪至上一級公安機關，始獲發重審通知，臨夏市公安局即以「組織未成年人淫亂罪」立案。然而，案件移交臨夏市檢察院後，檢方再次認為案件不構成犯罪，決定對疑犯不予逮捕，允許保釋候審。期間，燕燕曾經有自殺行為，用刨筆刀自殘，亦無法正常上學，至今尚未走出陰影。直至事件不斷醞釀，臨夏州政府成立聯合調查組，案件才得到公平審訊。

4男強姦罪成囚6至15年 臨夏市人民法院審理認為，被告人馬×甲、司××、周××、馬×乙強姦未成年人犯罪事實清楚，證據確實、充分，行為性質惡劣，情節嚴重，於是判處馬×甲監禁15年，剝奪政治權利3年；司××判監14年，剝奪政治權利兩年；周××判監7年，剝奪政治權利一年；馬×乙判監6年，剝奪政治權利一年。

案件獲得廣泛報道後，臨夏州紀委監委立即成立州、市紀委監委聯合調查組，追究相關公職人員失職失責問題。最終，州市檢察、公安機關12名履職不到位的領導幹部和工作人員遭到嚴肅問責處理，其中8人黨紀政務處分（同時組織處理兩人）、調離公安系統等組織處理6人。本報綜合報道