兩岸國際

農場母羊誕5胞胎
加拿大卑詩省薩蒙阿姆市一個農場，近日喜迎非常罕見的小羊5胞胎，令農場主人大感驚訝，直呼原本以為羊媽媽誕下3胞胎，不料牠「超額」完成期望。有研究人員表示，多胞胎對農民而言意味需要承擔額外責任，譬如羊媽媽欠缺足夠乳頭餵養幼崽等。
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