兩岸國際

測量太陽磁場望遠鏡 青海啟動

太陽磁場精確測量的中紅外觀測系統觀測塔樓位於青海冷湖天文觀測基地。 太陽磁場精確測量的中紅外觀測系統觀測塔樓位於青海冷湖天文觀測基地。
太陽磁場精確測量的中紅外觀測系統觀測塔樓位於青海冷湖天文觀測基地。
【本報綜合報道】內地傳媒周日報道，世界首台用於太陽磁場精確測量的中紅外觀測系統（AIMS）望遠鏡取得新進展，其核心科學儀器之一、8至10微米紅外終端成像系統已運抵中國青海省青海冷湖天文觀測基地，開始與望遠鏡系統的對接和調試工作，將於近期啟動試觀測。
揭太陽中紅外波段真貌
AIMS望遠鏡通過提供更精確的太陽磁場和中紅外成像、光譜觀測數據，研究太陽磁場活動中磁能的產生、積累、觸發和能量釋放機制，研究耀斑等劇烈爆發過程中物質和能量的轉移過程，有望取得突破性的太陽物理研究成果。中國科學院國家天文台懷柔太陽觀測基地總工程師王東光表示，AIMS望遠鏡將填補國際上沒有中紅外波段太陽磁場望遠鏡的空白，揭開太陽在中紅外波段的神秘面紗，通過消除雜散光的光學設計和真空製冷等技術，科研人員解決中紅外波段紅外太陽觀測面臨的環境背景噪聲高、探測器性能下降等難題。
紅外成像終端由紅外光學、焦平面陣列探測器和真空製冷3個系統組成，包括探測器芯片在內的所有部件均為內地製造。終端系統主要用於8至10微米波段太陽單色成像觀測，從而研究太陽劇烈爆發過程中的物質和能量轉移機制。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc