測量太陽磁場望遠鏡 青海啟動

【本報綜合報道】內地傳媒周日報道，世界首台用於太陽磁場精確測量的中紅外觀測系統（AIMS）望遠鏡取得新進展，其核心科學儀器之一、8至10微米紅外終端成像系統已運抵中國青海省青海冷湖天文觀測基地，開始與望遠鏡系統的對接和調試工作，將於近期啟動試觀測。

揭太陽中紅外波段真貌

AIMS望遠鏡通過提供更精確的太陽磁場和中紅外成像、光譜觀測數據，研究太陽磁場活動中磁能的產生、積累、觸發和能量釋放機制，研究耀斑等劇烈爆發過程中物質和能量的轉移過程，有望取得突破性的太陽物理研究成果。中國科學院國家天文台懷柔太陽觀測基地總工程師王東光表示，AIMS望遠鏡將填補國際上沒有中紅外波段太陽磁場望遠鏡的空白，揭開太陽在中紅外波段的神秘面紗，通過消除雜散光的光學設計和真空製冷等技術，科研人員解決中紅外波段紅外太陽觀測面臨的環境背景噪聲高、探測器性能下降等難題。