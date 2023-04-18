俄陸空攻巴赫木特 烏軍後撤

【本報綜合報道】俄羅斯國防部周日表示，瓦格納僱傭兵部隊在俄軍空降部隊支援下，再佔領烏克蘭東部城市巴赫木特的兩個街區。烏克蘭無直接回應俄方的說法，東部軍事司令部發言人稱，瓦格納集團部隊充當攻城錘般，每天發動數十次攻擊。

俄軍傘兵部隊在側翼阻擋烏克蘭軍隊，瓦格納集團的突擊隊從而佔領巴赫木特西北部和東南部的兩個街區，這些街區在戰鬥中很大程度上被摧毀。自去年夏天以來，俄羅斯一直企圖奪取巴赫木特，瓦格納集團一直充當先頭部隊，當地戰鬥都這場戰爭中持續時間最長、傷亡最慘重的戰役。英國國防部上周五發布的最新情報表示，面對俄羅斯新一輪進攻，烏克蘭軍隊被迫撤出巴赫木特的部分領土。

俄前空降軍總司令或重返烏克蘭 另一方面，英國國防部周日表示，一度解除職務的俄羅斯空降軍總司令捷普林斯基（Mikhail Teplinsky）大將，很可能重返烏克蘭及扮演重要角色。捷普林斯基可能是少數獲得基層士兵廣泛尊敬的一名俄羅斯高級將領，其職責不太可能局限於空降軍部隊；他今次戲劇性回歸烏克蘭戰場，很可能是為了促使空降軍發揮傳統精銳部隊角色。