普京晤華防長 強調全方位合作
【本報綜合報道】中國國務委員兼國防部長李尚福正式訪問俄羅斯，俄羅斯總統普京周日會見他時表示，兩國合作全方位發展，包括國防部門之間合作。
李尚福應俄羅斯國防部長紹伊古邀請訪俄，普京與李尚福會面期間紹伊古亦出席。普京強調俄中國防部會定期共享訊息、在軍事技術領域合作，並「在不同的地方，包括遠東地區、歐洲、海上，在陸地和空中，進行聯合演習」。他指國防是加強俄中戰略關係的重要領域，又回顧中國國家主席習近平早前訪俄，稱訪問富有成效。李尚福說，特意選擇俄羅斯作為首次出訪的目的地，是希望強調兩國關係的特殊性和戰略意義；又指中俄有牢固的關係，兩國關係超越冷戰時期的同盟，建立在不結盟、不與第三方對抗的原則之上，非常穩定；中俄將繼續為全世界的繁榮而努力。
俄民眾對普京支持率微跌
另一方面，上周六發布的俄羅斯民調顯示，民眾對普京的信任度達到79.7%，但支持率微跌至77.1%，對總理米舒斯京和俄羅斯政府的正面評價分別是54.9%和54.1%。普京所屬的統一俄羅斯黨支持率39.8%，遙遙領先第二名俄羅斯共產黨的10.3%。
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