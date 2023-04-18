普京晤華防長 強調全方位合作

李尚福應俄羅斯國防部長紹伊古邀請訪俄，普京與李尚福會面期間紹伊古亦出席。普京強調俄中國防部會定期共享訊息、在軍事技術領域合作，並「在不同的地方，包括遠東地區、歐洲、海上，在陸地和空中，進行聯合演習」。他指國防是加強俄中戰略關係的重要領域，又回顧中國國家主席習近平早前訪俄，稱訪問富有成效。李尚福說，特意選擇俄羅斯作為首次出訪的目的地，是希望強調兩國關係的特殊性和戰略意義；又指中俄有牢固的關係，兩國關係超越冷戰時期的同盟，建立在不結盟、不與第三方對抗的原則之上，非常穩定；中俄將繼續為全世界的繁榮而努力。