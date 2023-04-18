波匈封殺烏食品 歐盟斥獨斷獨行

保障本國農業為由 波蘭和匈牙利上周六宣布禁止從烏克蘭進口穀物和其他食品，以保障本國農業，對此，歐盟委員會周日發聲明，指上述兩個歐盟成員國對烏克蘭的農產品實施單邊禁令不能接受，強調歐洲正處於充滿挑戰的時期，協調和統一歐盟內部決定非常重要。

歐盟委員會在聲明中強調，歐盟各成員國貿易政策的決定權應屬於歐盟，採取單邊行動不可接受，而有鑑於目前的充滿挑戰的時期，協調和統一歐盟內部的所有決定至關重要。歐委會稱已要求波蘭和匈牙利提交與禁令相關的計劃細節，以便進行評估。

烏克蘭對波蘭的決定表示遺憾，指禁令違反現有雙邊出口協議呼籲透過對話解決問題。烏克蘭國營傳媒報道，烏克蘭和波蘭的官員昨日於波蘭開會，過境安排將是會談的重點。烏克蘭農業部表示，部長索爾斯基（Mykola Solsky）已和匈牙利農業部長納吉（Istvan Nagy）對談，向對方提出單方面的決定是不可接受的，兩人同意盡速舉辦二次會談。

烏農產品價低 波蘭農民抗議 波蘭的禁令在上周六晚起生效，波蘭政府稱一直就禁令問題與歐委會保持聯繫，而且由於安全條款，禁令是可以實施的。該國發展和技術部長布達（Waldemar Buda）也表示，禁令包括禁止烏克蘭的穀物和其他食品過境波蘭，而波蘭將與烏克蘭舉行會談，冀能建立系統，確保貨物只過境波蘭，而不會最終進入當地市場。

俄羅斯全面侵烏並封鎖黑海部分港口後，大量價格低廉的烏克蘭糧食因運輸問題滯留中歐各國，對當地農產品的價格和銷售造成嚴重影響。波蘭農民多次發起大規模抗議，要求政府立即限制烏克蘭糧食進口，甚至威脅抗議會升級為罷工和糧食停產。最終波蘭政府決定以自身的利益為先，禁止烏糧食進口。本報綜合報道

波蘭和匈牙利宣布禁止從烏克蘭進口穀物。（Getty Images圖片） 布達 烏克蘭是主要穀物出口國。 （Getty Images圖片）