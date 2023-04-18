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日直升機墜毀 5屍撈起
日本陸上自衞隊一架UH60JA黑鷹直升機本月初在沖繩縣宮古島附近失事，機上載有10人。陸上自衞隊周日在宮古島西側伊良部島以北約6公里、約106米深海底，發現部分直升機殘骸及5具遺體，其中兩具打撈上水，餘下3具昨打撈；機上乘員包括陸上自衞隊第8師團長坂本雄一等5名師團司令部幹部。（綜合報道）
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