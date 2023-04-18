傳以色列擬削法律顧問權力
【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周日表明，無意立即恢復推進司法改革，希望讓社會對立雙方先通過協商取得平衡和共識。有消息指執政聯盟計劃在國會今夏復會時，無視協商推進一項司法改革核心法案，嚴格限制各部門法律顧問權力。
總理稱與拜登仍親近
內塔尼亞胡接受美國傳媒訪問時表示，儘管暫時擱置司法改革，他希望限制司法過度擴張和平衡政府部門的目標保持不變；又重申自己的法律問題與司法改革無關，針對他的指控都在瓦解。儘管美國總統拜登對司法改革感到擔憂，內塔尼亞胡認為他與拜登仍然親近，只是朋友之間有時也會有分歧。
以色列傳媒周日報道，執政聯盟計劃提出法案，允許政府各部首長自行任命法律顧問，後者的意見對部長和內閣沒有約束力。一旦通過，內塔尼亞胡可以開除總理辦公室法律顧問法拉戈（Shlomit Barnea Farago），兩人曾經就支出和歸還國家禮品事項爭執。反對派領袖拉皮德指一旦報道屬實，反映執政聯盟無意對話或談判。
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