蘇丹內亂83死 包括3聯國人員

【本報綜合報道】蘇丹上周六起爆發的內亂尚未平息，正規軍周日空襲敵對的快速支援部隊基地後，據報在衝突中佔上風，迄今至少有83名平民在衝突中喪生，包括3名聯合國工作人員，另有1,000人受傷。中國外交部提醒公民近期暫勿前往蘇丹。

聯合國駐蘇丹特派團表示，正規軍和快速支援部隊的領袖同意聯合國提議，於當地時間周日下午4時至晚上7時停火，開放人道主義安全通道疏散傷者等。目擊者表示初時炮火似乎平息，但不久後又出現猛烈炮擊，首都喀土穆尚傳出槍聲和冒出濃煙。

周日較早前，正規軍從首都喀土穆空襲快速支援部隊在尼羅河對岸恩圖曼等地的軍營和基地，摧毀大部分設施，又快速從對方手中奪回喀土穆總統府大部分的控制權。快速支援部隊成員仍然留在被圍困的喀土穆國際機場，軍隊沒有發動襲擊，以免造成重大損失。正規軍周日聲言「勝利的時刻臨近」，但民眾指數千名擁有重型裝備的快速支援部隊成員藏身在喀土穆和其他城市，居民擔心斷水斷糧和缺乏藥物。

華外交部促公民勿到當地 中國外交部立即啟動領事保護應急機制，中國駐蘇丹使館已經向在蘇中國公民發出安全提示，聯繫在蘇中資機構，核實中方人員機構安全情況，並向有需求的中國公民提供協助，目前暫無中國人員傷亡報告。外交部和駐蘇丹使館提醒在蘇公民密切關注局勢發展，不要外出，加強防範和應急準備，同時盡快向使館報備個人資訊。