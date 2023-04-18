美軍洩密 前女兵管理社交網成幫兇

【本報綜合報道】美國《華爾街日報》周日報道，一個由退役美國海軍士官管理的社交網帳戶，在轉載疑似美國國防部外洩機密文件過程發揮關鍵作用。不過，沒有證據顯示，社交網管理人利用服役期間的安全許可竊取任何機密。

轉載圖片 令俄網民閱覽 報道指，名為「頓巴斯女孩」（Donbass Devushka）的社交網絡廣泛見於Telegram、Twitter、Podcast等，以親俄羅斯立場而受注意。它由15人負責管理，其中一人是37歲女子比爾斯（Sarah Bils），曾經在華盛頓州惠德比島海軍航空站電子戰單位服役，去年11月以健康理由退役。「頓巴斯女孩」的Telegram頻道本月5日公布4張疑似外洩機密文件的圖片，其後由多個俄羅斯社交帳戶轉載。比爾斯透露，相關檔案由另一名管理人發布。

比爾斯指出，無法確認該批可能由空中國民警衞軍士兵特謝拉竊取的圖片真偽，她其後刪除有關檔案。圖片本來是特謝拉在網上論壇一個伺服器，開放與小部分戰爭及電腦遊戲愛好者分享，轉載至一個更大伺服器仍然不為公眾察覺，直至有人在「頓巴斯女孩」公布後才引起注意。美國海軍拒絕評論報道，國防部長奧斯汀已經下令審查情報獲取、問責及控制程序，防止同類事件再次發生。