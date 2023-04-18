美兩州爆槍擊 6死32傷

【本報綜合報道】美國亞拉巴馬州達德維爾一間舞蹈室上周六深夜舉辦生日派對時爆發槍擊，警方翌日確認造成4人死亡及28人受傷，無透露槍手是否被殺或被捕。

舞蹈室生日派對變悲劇 警方確認事發上周六晚上10時半後，未有通報槍手行兇動機。報道指，舞蹈室當時慶祝一名16歲少女的生日，她的哥哥多德爾（Phil Dowdell）確認為喪生者之一。多德爾是高中美式足球員，原定數周後畢業，並計劃以美式足球獎學金入讀大學。

數百名社區居民周日傍晚到槍擊現場附近停車場舉行戶外祈禱守夜活動，總統拜登指美國槍械暴力事件不斷增加令人憤慨和不可接受，敦促國會通過法律讓槍械製造商對暴力事件承擔更多責任，禁止攻擊性武器和大容量彈匣，審查買槍者的背景。

另一方面，肯塔基州路易斯威爾上周六晚上有人向奇卡索公園的人群開槍，造成兩人死亡及4人受傷，傷者分別是3男一女，他們送院救治，其中一人送院時危殆，後來轉為危殆但穩定。

案發時公園有數百人，但沒有目擊者目睹案件發生的經過；當地於上周一有槍手在市中心一幢銀行大樓大開殺戒，造成至少5死9傷，槍手亦被警方擊斃。