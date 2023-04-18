特朗普 佛州州長 藉廣告互搏

大選前哨戰揭幕 美國總統選舉明年舉行，佛羅里達州州長德桑蒂斯被視為共和黨大熱候選人之一。一個支持他的籌款團體周日發布廣告，首次攻擊表明有意重返白宮的前總統特朗普，炮轟對方花數百萬美元搞內鬥，為德桑蒂斯和特朗普之間的鬥爭打開序幕。

支持德桑蒂斯的超級政治行動委員會「永不退讓」（Never Back Down）在網上和媒體發布廣告，題為「與民主黨人鬥爭，而非共和黨人」。廣告起首提到特朗普在紐約受民主黨檢察官攻擊，但反而花數百萬美元攻擊德桑蒂斯，又指特朗普抄襲拜登、佩洛西劇本，重複社會保障謊言，並指摘特朗普團隊「偷拿民主黨劇本」搞內鬥，質疑特朗普對黨友的忠誠。

特朗普被檢控惹炮轟 親特朗普主要超級政治行動委員會「讓美國再次強大」先在上周四投放了第一則電視廣告，試圖將德桑蒂斯與建議削減社保的共和黨人聯繫在一起，稱其不適合擔任美國總統。上周五在第二則電視廣告中，則以德桑蒂斯用手指吃巧克力布丁為引子，形容其髒手染指長者權益，例如削減醫療保險、社會保障，甚至提高退休年齡。廣告說「告訴德桑蒂斯，讓他的布丁手指別碰我們的錢」。

「永不退讓」此前透露，已為德桑蒂斯的競選活動籌集到3,000萬美元（約2.34億港元）。有美媒指出，該委員會周日投放的廣告，是迄今德桑蒂斯支持者對特朗普最引人注目、最直接的一次攻擊，該廣告同時表明了部分共和黨人對於特朗普面臨的刑事指控、所作的不當言論，以及是否有能力應對民主黨挑戰的擔憂。

德桑蒂斯未正式參選 在電視廣告掀起風波之際，德桑蒂斯仍未正式宣布參選。多名消息人士透露，德桑蒂斯本人仍處於觀望狀態，可能會在今年較晚時候宣布參選。目前在共和黨內人氣大幅領先的特朗普，去年11月正式宣布參加2024年美國總統大選，但他在上月30日成為美國歷史上首位面臨刑事起訴的前總統。本報綜合報道