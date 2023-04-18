美日韓演練應對朝彈道導彈

【本報綜合報道】北韓上周四首次試射採用固體燃料的火星18型新型洲際彈道導彈後，美國、日本和南韓昨日在朝鮮半島東部的國際水域舉行聯合反導演習，模擬北韓發射彈道導彈，訓練美日韓三國探測、追蹤、共享資訊等相關應對流程。

韓89%受訪者指美是合作首選 南韓神盾驅逐艦栗谷李珥號、美國神盾驅逐艦本福德號、日本海上自衞隊神盾驅逐艦愛宕號參與演習，南韓海軍官員稱，聯合演習加強美日韓安全合作，應對北韓日益增加的核導威脅，鞏固海軍應對彈道導彈發射能力。美日韓上次聯合反導演習是今年2月，三國上周舉行安全會議，同意定期舉行反導和反潛演習應對朝方威脅。

南韓全國經濟人聯合會周日公布調查結果，89%受訪南韓人認為美國是首選合作對象，其次是中國（35.2%）、日本（23.4%）和歐盟（17.5%）。

多數受訪者認為美韓同盟對南韓國家安全有幫助，在滿分10分中有7.3分。被問及「若不和美國結盟，南韓是否能取得如今經濟成果」，64.6%受訪者回答不可能，指美國安全援助及經濟支援是必要條件。