法議員組團抵台 稱政策沒變

【本報綜合報道】法國國民議會友台小組主席博托雷爾（Eric Bothorel）周一清晨率團抵達台灣訪問，早前訪法的台灣立委團亦同機返台。博托雷爾在桃園機場表示，此行是強調法國對台政策沒有改變，「台灣有事」就是「全世界有事」。

博托雷爾指出，今次訪台與法國總統馬克龍日前訪問中國大陸無關，他想藉此行告訴台灣，法國對台灣的友誼堅若磐石，不會因馬克龍訪陸有所改變，否則法國也不會在上周派軍艦到台灣海峽。博托雷爾強調，不想對馬克龍訪陸發表意見，台法之間沒有誤解，法國對台政策沒有改變，希望台灣海峽維持現狀。

法國訪問團成員一行4人周一清晨搭乘長榮航空班機抵台，結束訪法行程的蔡其昌等16名台灣立委也乘坐同班機。蔡其昌表示，今次訪問法國就雙方關係交換很多意見，讓台法外交更進一步，本月稍後會再有法國國會議員訪問團訪台，這也代表雙方關係實質升溫。

歐盟：關係取決北京 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利周日表示，歐洲與中國大陸之間的關係將取決於北京的行為，包括台灣問題。他形容中國大陸是夥伴、競爭者及系統性對手，又指在台灣海峽發生的任何事情，對歐盟都意義重大，強調兩岸和平與穩定符合歐盟利益，北京的行為會令歐盟決定傾向哪種對華關係。他又指，歐盟必須繼續與中國接觸及保持溝通順暢，當中包括一些國家的債務問題。