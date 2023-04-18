G7外長會議談印太 針對中國

【本報綜合報道】七國集團（G7）成員國周日至周二在日本長野縣輕井澤舉行外長會議，首天會議討論印太局勢及與中國的關係，一致反對任何以武力改變現狀的單邊企圖，重申台灣海峽和平與穩定的重要性。會議昨日繼續，談論烏克蘭局勢。

與會的G7外長周日共進晚餐，期間討論印太地區局勢，會議歷時超過兩小時。外長們認同G7成員團結極為重要，日本外相林芳正關注中國擴大在東海和南海的活動，以及日本一間製藥公司員工在北京被拘留，強調敦促中方作為國際社會一員需負責任行事的重要性，會繼續與中方對話，合作應對全球挑戰，並與北京建立建設性和穩定的關係。針對北韓日前試射新型固體燃料的火星18型洲際彈道導彈，林芳正深感憂慮，G7強烈譴責北韓不斷發射彈道導彈的行徑。

京促弄清台海緊張根源 在北京，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會重申，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，若真的關心台海，首先就應當弄清緊張的根源在何處。對於德國外長貝爾伯克指德國和G7不會坐視台灣問題軍事升級，汪文斌希望德國一些政客充分認清台灣問題的實質，不要再發表不負責任的言論。