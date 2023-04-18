解放軍圍島演訓 美艦穿台海抗衡 火上澆油

中美兩國海上軍事角力持續，美國海軍一艘神盾驅逐艦周日穿越台灣海峽，尼米茲號航空母艦打擊群亦結束在台灣東部外海戒備，並進入南海練兵。此前參與對台演習的解放軍航空母艦山東號，率領編隊駛近美國戰略重地關島。

美國海軍周一表示，神盾驅逐艦米利厄斯號前一天展開例行性的台灣海峽過航，上述海域具有國際法適用的公海航行及飛越自由，該艦採用的航道不屬於兩岸任何一方的領海；又稱今次穿越台灣海峽展現美方對自由及開放的印太地區之承諾，重申美軍在國際法容許的地方飛行、航行、行動。

解放軍東部戰區斥美方炒作 中國大陸解放軍東部戰區批評，美方公開炒作米利厄斯號過航台灣海峽，戰區兵力全程跟蹤監視警戒，部隊隨時保持高度戒備捍衞國家主權安全。台灣國防部證實這艘美軍艦艇由南向北穿越台灣海峽。

對上一次有美軍艦艇穿越台灣海峽是今年1月5日的神盾驅逐艦鍾雲號，美國海軍一架P8A海上巡邏機2月27日飛越台灣海峽，但之後一個月沒有任何美方軍艦或軍機通過該海域，與以往平均至少每月一次的做法不同。值得留意的是，解放軍南部戰區及中國大陸國防部上月23日及24日先後指控米利厄斯號，在該兩天非法闖入南海西沙群島領海；該艦上周一亦以執行航行自由行動為名，駛近南海南沙群島美濟礁。

美航母尼米茲號進入南海 與此同時，中美兩軍航空母艦尼米茲號及山東號上周四均駛離台灣以東的菲律賓海海域，前者周日率領神盾巡洋艦邦克山號、神盾驅逐艦德凱特號與邁耶號經巴士海峽進入南海，展開水面、空中、水下部隊訓練以及定翼機與旋翼機飛行作業，是這支航空母艦打擊群去年12月3日從西岸出發展開部署行動以來，第3次在南海活動。日本防衞省統合幕僚監部昨日通報山東號航空母艦編隊最新動向，指它上周一至上周四在日本沖繩縣宮古島西南方、南方、東南方的海域活動，最近時與宮古島只有220公里。

山東號現關島以西740公里 山東號上周五駛至日本最南端的沖之鳥礁西南方520公里海域，周日位於沖之鳥礁東南偏南710公里海域，大約在關島以西約740公里海域。解放軍另一航空母艦遼寧號去年12月駛出第一島鏈巡航，與關島最接近時位處該島以西約648公里海域。

另一方面，解放軍815A型電子偵察船開陽星號上月28日經對馬海峽由東海駛入日本海，本月3日由西向東駛出津輕海峽後，沿着日本本州東部海域南下，7天後通過東京都御藏島與八丈島之間的海域，上周六至周日向西過航大隅海峽重返東海。根據日本防衞省統合幕僚監部發布的航行路線，這艘中國軍艦幾乎繞航日本列島一圈。本報綜合報道

米利厄斯號官兵監視台灣海峽。 中美兩國海軍艦艇最新動向 美國航空母艦尼米茲號由菲律賓海駛往南海。 解放軍航空母艦山東號駛往關島的方向。