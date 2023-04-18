台搗兩毒窟檢2.6億貨 5人就逮

【本報綜合報道】台灣基隆地檢署周日表示，近日在新北市汐止區及宜蘭縣壯園鄉破獲兩個製毒工場，搜出大量俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮毒品成品、半成品及原料，一旦製成毒咖啡包販售，所涉不法利益將近10億元（新台幣‧下同，約2.6億港元）。警方又偵破境外貨櫃走私毒品，兩個行動合共逮捕5人，均經檢察官聲請法院羈押禁見獲准。

警方本月12日分別在汐止區及壯園鄉的製毒工場合共查扣「喵喵」的固態成品50公斤、半成品636公斤、製毒原料974公斤及一批製毒工具，警方指製毒原料數量十分龐大，合共可以製作近215萬包毒咖啡，一旦流出市面遺害甚廣，行動中一名周姓男子及一名詹姓男子落網。

本月13日，警方再查獲境外貨櫃走私大麻420包，總重量逾280公斤，黑市價格超過7億元（約1.8億港元），3名涉案男子落網。基隆地檢署呼籲，毒品危害市民身心健康，將加強注意轄內不法分子動向，持續查緝製造、走私毒品之嚴重犯行。