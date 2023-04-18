負責人賣慘疑造假 鄭州抗癌廚房受查

捐款流向不明 擁兩套樓房開名車 河南省鄭州市的抗癌共享廚房近日貼出「告別信」，自稱經營困難可能被迫關停，引來各界關注，而共享廚房負責人之一的張廣兵遭外界質疑他賣慘炒作、消費愛心、不公布捐款流向、家裏有數套房兼開豪車等。事件發酵後，鄭州市金水區成立聯合調查組，調查組上周六證實共享廚房合夥人張××名下有兩套房及一輛轎車，社會愛心人士的捐款存於多個支付工具均未使用，當事人已停止接受各類社會贈予，而款物使用情況將依法依規進行監督監管。

抗癌共享廚房日前在店門張貼告別信，寫道抗癌廚房堅持9年，現今經營困難，很有可能堅持不下去。媒體報道後，事件引起多方關注，愛心人士、企業上周開始伸出援手，張廣兵曾指有善長送來20萬元（人民幣‧下同，約23萬港元）現金、大批蔬菜糧油，物資將全部用於病人們，會繼續把店開下去。

廚房食材價格受質疑 有網友後來找到關於張廣兵抗癌共享廚房往年的報道，質疑他年年賣慘，「一條街7、8家共享廚房，就他每年哭窮，說經營不下去了，需要捐款」。有人公開涉事抗癌共享廚房的價格表，其中素菜5元（約5.7港元），葷菜10元（約11.4港元），湯類10元不等，網友稱這僅僅是加工費，而不是菜品售價，質疑價格昂貴，附近多家共享廚房的收費，也比張廣兵的抗癌共享廚房便宜。

稱經營差 呃人贈物資 有內媒記者指出，張廣兵過往曾聲稱營業一年僅結餘1,000多元（約1,142港元），結果獲不少市民到店送物資，還有人線上下單，為店舖送去米麵糧油。惟記者隨機走訪兩家共享廚房，其中一家老闆稱，他和妻子共同經營20多平方米的店面月租7,500元（約8,569港元），除去開支和成本，夫妻倆人每月可以賺近萬元。

網友發現張廣兵妻子上傳開豪車的影片，網友批評張廣兵有3套房，妻子開寶馬，「哪裏窮了？」事件發酵後，張廣兵解釋已清點愛心物資和款項，正向河南省慈善總會申請公益慈善帳戶，將專款專用。他堅稱自己沒有豪車及別墅，現在的房子是一個小產權房，而妻子開的寶馬，則是她二哥的車，並指網上流傳的都是謠言。

鄭州市金水區成立聯合調查組，調查組上周六證實共享廚房合夥人張××家庭名下有90.2平方米小產權房一套、40.52平方米小公寓一套，分期付款購買白色馬自達3轎車一輛，而社會愛心人士贈予款額579,888.25元（約66.3萬港元），款項保存在銀行卡、微信及支付寶中，均未支出，贈予的米麵油等生活物資正在清點。社會愛心人士的捐款存於多個支付工具均未使用，當事人已停止接受各類社會贈予，而款物使用情況將依法依規進行監督監管。本報綜合報道