江豚保護區 設水底聲納監測

【本報綜合報道】江蘇省鎮江長江豚類省級自然保護區，近日借助聲納監測儀器，更科學化地掌握長江江豚的活動分布規律，並持續監測覆蓋水域的水下背景噪聲。

內媒周日報道，長江鎮江段常年生活着約35條江豚，江豚出水時間一般僅0.85秒，僅憑水上監測可掌握數據十分有限。保護區於是利用長江鎮江段現有航標、浮標等航道設施，布置14個水底高頻聲音事件記錄儀和11個水底生態聲音記錄儀，可以監測500米範圍內出沒江豚發出的高頻信號，彌補日常監測的不足。

鎮江長江豚類省級自然保護區管理處副主任王召根稱，江豚依賴發達的聲納系統導航、探測、覓食、交流。在牠們的活動區域，來往船舶、水利工程建設會干擾江豚的聲納通訊，容易造成誤傷。

為江豚營造宜居環境 今後憑藉聲納監測，識別分析這些水下背景噪聲，為江豚棲息營造更適宜的環境。今年下半年，鎮江還將在保護區建成智能監控系統，增加長江岸線高清智能監控、無人機自主巡航，構建海陸空立體監測體系。