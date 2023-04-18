五一假期 長線遊預訂增15倍

【本報綜合報道】隨着內地五一長假期臨近，近期各大旅遊產品平台的預訂量不斷上升，國內長線遊亦出現井噴式增長，雲南省、海南省、四川省等熱門目的地預訂量大增15倍。文旅部表示，五一假期預訂高峰已經提前到來，預計民眾出遊需求強勁釋放。

出境遊猛升 短線首選泰國 內地傳媒周日報道，旅遊預訂平台同程旅行的數據顯示，截至本月11日最受用戶關注的五一假期國內旅遊目的地為北京市、成都市、重慶市、廣州市、上海市、西安市、長沙市、深圳市、杭州市、昆明市，阿壩州、秦皇島市、黃山、錦州市、洛陽市等地的旅遊熱度周環比漲幅均在70%以上。截至本月12日，短租民宿預訂平台木鳥民宿五一假期預訂量達到2019年五一假期整體訂單的2.3倍，並有望達到4.2倍。

出境遊方面，網上旅遊平台攜程數據顯示，內地出境遊產品整體預訂量同比增長逾18倍，五一假期出境機票搜尋量同較去年增長逾9倍。旅遊網途牛的出境遊數據顯示，對比前兩周，近兩周途牛的簽證辦理量增加11%，其中以新加坡、新西蘭、泰國較多。出境長線訂單量增加32%，最受歡迎的目的地順序為新西蘭、埃及、杜拜、俄羅斯。出境短線訂單量持平，泰國穩佔第一，其次是港澳、馬爾代夫、老撾、柬埔寨。